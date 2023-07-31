В Пекине объявили красный уровень из‑за тайфуна. Эвакуировали более 30 тысяч человек

В Пекине объявили наивысшее «красное» предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках из‑за супертайфуна «Доксури». Об этом сообщило РИА «Новости».
В некоторых районах китайской столицы существует риск оползней, селей и обвалов грунта, объяснили местные власти. Из‑за этого десятки тысяч жителей города также эвакуируют.
Дожди продолжатся в Пекине по меньшей мере вплоть до утра 1 августа. В городе за последние два три уже выпало более 182 мм осадков. Сильнее всего пострадали районы Фаншань и Мэньтоугоу — там выпало свыше 322 мм.
За период проливных дождей погибли два человека. Транспорт перестал работать в районе Хуайжоу. В международном аэропорту Шоуду отменили десятки рейсов.
Всего в Китае от тайфуна «Доксури» пострадали более 1,4 млн человек, эвакуированы были 363 тыс. граждан. Экономический ущерб составил порядка 427 млн долларов.
Тропический циклон, получивший название «Доксури», зафиксировали в конце июля над Филиппинами, Тайванем и Китаем. На Филиппинах его назвали супертайфуном «Эгай», от него на территории страны погибли не менее 25 человек.