В интернете распространилось видео из китайского зоопарка, на котором малайский медведь стоит на задних лапах — точь-в-точь, как человек. Пользователи соцсетей заподозрили, что на кадрах и не медведь вовсе. Зоопарку пришлось прояснить ситуацию, написал The Telegraph.
После того, как ролик стал вирусным, зоопарк опубликовал сообщение с якобы прямой речью самого медведя. В нем косолапый «утверждает», что люди «похоже, не очень-то понимают его».
«Когда речь идет о медведях, первая вещь, которая приходит на ум, — это огромная фигура и потрясающая сила. Но не все медведи — бегемоты и олицетворение опасности. Мы, малайские медведи, миниатюрные, самые маленькие медведи в мире», — «заявил» мишка.
Представитель зоопарка также подчеркнул, что государственное учреждение не позволило бы себе обманывать посетителей. Он опроверг подозрения и подтвердил, что медведь был настоящим.
Журналистов даже пригласили в зоопарк Ханчжоу, чтобы те собственными глазами могли убедиться в реальности всех животных. Кроме того, в зоопарке напомнили о жаре, которая отмечается сейчас в Китае.
«Если бы кто‑то надел такой толстый мех в эту летнюю жару, он бы не продержался более нескольких минут, прежде чем ему потребовалось бы прилечь», — сказали представители городского зоопарка.
Малайские медведи отличаются небольшим размером в сравнении со своими сородичами. Длина их тел составляет обычно около 1,3 метра — как у крупной собаки. Высота в холке, как правило, не превышает 70 см.
Их кожа отличается дряблостью, из‑за чего на лбу и в нижней части спины медведей часто появляются складки, в особенности — когда животные встают на задние лапы. Мех при этом у медведей гладкий, жесткий и короткий.
Малайские медведи живут в Юго-Восточной Азии, от северо-восточных частей Индии до островов Индонезии. Они занесены в международную Красную Книгу со статусом «находятся в уязвимом положении».