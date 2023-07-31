«Борьба с нацистами, приведшая к Хиросиме и Нагасаки, была захватывающей, но это похоже на овощи, которые мы должны были съесть, чтобы добраться до самой морально сложной истории. И, к сожалению, мы туда не добрались», — сказала Байок.