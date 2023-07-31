Ирландский актер Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», мог сыграть «отца атомной бомбы» еще девять лет назад — в телесериале «Манхэттен». Об этом сообщил шоураннер Сэм Шоу.
Создатели сериала рассматривали кандидатуру Мерфи на роль Роберта Оппенгеймера. В итоге они утвердили американского актера Дэниела Лондона, также известного по сериалу «Переполненная комната» и фильму «Вокс Люкс».
«Манхэттен» выходил на телеканале WGN с 2014 по 2015 год. Шоу рассказало о работе над Манхэттенским проектом в секретном городе Лос-Аламос. В центре сюжета была семья физика Чарли Айзекса.
Оппенгеймер не был центральным персонажем «Манхэттена». Тем не менее, авторы шоу внимательно подошли к выбору артиста на эту роль. Среди прочих кандидатов они рассматривали Эбона Мосса-Бахрача («Медведь»), музыканта Бэка и даже Дэвида Боуи. Последний оказался «недоступен», признался Шоу.
«Мы хотели, чтобы Оппенгеймер чувствовал не только, что он обладает неоспоримой харизмой, присутствием на сцене, но и то, что он словно играет на другом инструменте. Он должен был чувствовать себя чужим или другим в некотором роде», — пояснил Шоу выбор рок-звезд на роль физика.
По мнению журналистов Vanity Fair, сериал не стал хитом из‑за того, что его выпустила малоизвестная сеть. До «Манхэттена» WGN представила только один оригинальный проект — сериал «Салем» с Джанет Монтгомери в главной роли.
Авторы «Манхэттена» надеются, что зрители обратятся к их работе после успеха «Оппенгеймера» Нолана. «Очевидно, о Лос-Аламосе и этом моменте американской истории можно рассказать так много. Здесь есть место для многих, очень многих версий», — заявила создатель сериала Лила Байок.
По ее словам, «Манхэттен» также не исчерпал все свои возможности. В планах кинематографистов были еще по меньшей мере четыре сезона, но создать их не удалось.
«Борьба с нацистами, приведшая к Хиросиме и Нагасаки, была захватывающей, но это похоже на овощи, которые мы должны были съесть, чтобы добраться до самой морально сложной истории. И, к сожалению, мы туда не добрались», — сказала Байок.