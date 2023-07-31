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На пляже турецкого курорта обнаружили 28 неразорвавшихся мин

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:46

Пляж турецкого курорта Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыли после того, как там обнаружили 28 неразорвавшихся мин. Об этом сообщил NTV.

Водолазы нашли мины во время погружения утром 30 июля. Восемь боеприпасов доставили на берег «для последующего уничтожения», заявили власти провинции Стамбул.

По информации СМИ, мины планируют обезвредить 2 августа. Пляж Софулар пока остается закрытым, в его окрестностях обследуют морское дно. Другие пляжи Шиле продолжают работать.

Каким образом мины оказались на территории пляжа и почему их не нашли ранее, не сообщается.

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