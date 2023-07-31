На Reddit завершился новый Pixel Battle: посмотрите на огромное полотно с тысячами пиксельных артов

Платформа Reddit провела очередной Pixel Battle, участники которого объединяются в команды и рисуют пиксельные изображения на гигантском виртуальном полотне. Рассмотреть получившуюся картину во всех деталях можно по ссылке.
Победителями стали пользователи из Германии: им удалось задействовать для своих рисунков 22,6 млн пикселей. Тройку замыкают США (21,2 млн пикселей) и Франция (11,2 млн).
Батл продолжался чуть больше двух часов. На картине по традиции появилось множество национальных флагов, логотипов, отсылок к различным феноменам поп-культуры.
Однако больше всего внимания привлекают надписи «Fuck Spez», разбросанные в самых разных частях полотна и явно созданные разными пользователями. Spez — это ник гендиректора Reddit Стива Хаффмана на платформе.
С прошлого месяца пользователи активно оставляют во всех возможных постах и комментариях послание «Fuck Spez», выражая недовольство политикой топ-менеджера в последнее время. «Афиша Daily» рассказывала, почему юзеры протестуют.