В Москве пройдет гастрофестиваль, посвященный еде будущего. Специальные сеты подготовят 40 заведений

К примеру, ресторан русской кухни «Сибирьсибирь» представит стейк из арбуза с молодым сыром, соусом из белка и горным медом, бургер из лося с сыром и ананасом и сезонную ягодную окрошку. В Dacha Gastropub от Lucky Group подготовят сет из карпаччо из сезонных томатов, запеченного гуся со сливой и пюре из сельдерея, а также тартар из говядины с пармезаном.