В Москве пройдет гастрофестиваль, посвященный еде будущего. Специальные сеты подготовят 40 заведений

С 4 по 21 августа в Москве под эгидой ресторанного гида «Афиша–Рестораны» впервые пройдет гастрономический фестиваль «Город-2030». Он станет частью Московского урбанистического форума и Moscow Urban Fest, тема которого звучит как «Город. Люди. Будущее».
«Город-2030» будет посвящен еде будущего во всех ее футуристических и гастрономических проявлениях. Шеф-повара 40 лучших московских ресторанов представят фестивальные сеты, отражающие их взгляд на еду завтрашнего дня.
Блюда создадут с применением новейших технологий, необычных сочетаний вкусов, альтернативных и локальных продуктов. Каждый сет будет состоять из трех блюд, рекомендованная цена — 2500 рублей.
К примеру, ресторан русской кухни «Сибирьсибирь» представит стейк из арбуза с молодым сыром, соусом из белка и горным медом, бургер из лося с сыром и ананасом и сезонную ягодную окрошку. В Dacha Gastropub от Lucky Group подготовят сет из карпаччо из сезонных томатов, запеченного гуся со сливой и пюре из сельдерея, а также тартар из говядины с пармезаном.
Команда итальянского ресторана Nome угостит тартаром из гребешка с томатами и соусом юдзу, ньокки с кальмаром в пряном сливочном соусе и изысканным гратеном с крабом, трюфелем и соусом грюйер. Посмотреть полный список участников и узнать, какие сеты они приготовили, можно на «Афише».
Московский урбанистический форум продлится с 1 по 10 августа. С 2011 года он был узкоспециализированной площадкой для экспертов и представителей бизнеса, а в этом году позиционирует себя как масштабное и яркое предприятие для всего города.