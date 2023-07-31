В Челябинске мужчина с 2009 года держал в плену девушку. Ей удалось сбежать

Периодически мужчина совершал насилие над похищенной под угрозой убийства. В ночь на 30 июля Владимир начал вести себя агрессивно на фоне употребления алкоголя, из‑за чего его мать, которая проживала вместе с сыном в этом доме, вызвала скорую (почему она за 14 лет не помогла Екатерине, неизвестно).