В Челябинске мужчина с 2009 года держал в плену девушку. Ей удалось сбежать

В 2009 году в Челябинской области мужчина по имени Владимир похитил 19-летнюю Екатерину, с которой познакомился на вокзале. Ей удалось сбежать только в июле этого года, сообщает региональное следственное управление СК.
По данным следствия, мужчина уговорил девушку поехать к нему в поселок Смолино. По прибытии он заявил, что похитил ее, и стал угрожать ножом. После этого Владимир запер Екатерину в комнате на навесной замок, а на окна повесил решетки.
Периодически мужчина совершал насилие над похищенной под угрозой убийства. В ночь на 30 июля Владимир начал вести себя агрессивно на фоне употребления алкоголя, из‑за чего его мать, которая проживала вместе с сыном в этом доме, вызвала скорую (почему она за 14 лет не помогла Екатерине, неизвестно).
Прибывшие врачи госпитализировали мужчину в психоневрологическую больницу. Именно тогда он забыл запереть дверь, где удерживали похищенную женщину. Когда Екатерина осталась в доме одна, она смогла сбежать.
В Следственный комитет обратилась сестра потерпевшей, указав на похитителя. Было заведено дело по пункту «в» части второй статьи 126 УК «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Максимальное наказание — до 12 лет тюрьмы.
Ura.ru пишет со ссылкой на источник, что Екатерина рассказала следователям об убийстве женщины, которое мужчина совершил в период с 2010 по 2011 год. В ходе проверки информация подтвердилась, в доме Владимира были найдены человеческие останки. СК возбудил дело по части первой статьи 105 УК «Убийство».