«Меня читает 1,5 землекопа, но хочу на свидание мечты»: как использовать твиттер вместо тиндера

30 июня из России ушел сервис знакомств Tinder. Он пропал из App Store и Google Play, а при попытке зайти в уже скачанное приложение появляется сообщение об ошибке. Теперь россияне ищут новые возможности для знакомств. На прошлой неделе пользователь твиттера @karzenta опубликовал пост, в котором признался, что у него никогда не было романтических встреч с девушками из этой соцсети. «Меня читает 1,5 землекопа, но вдруг твиттер так силен, что я смогу сходить на свидание своей мечты», — добавил он и прикрепил свое фото. Пользовательницы стали делать ему комплименты и просить «рассмотреть кандидатуру на свидание». И пока одни спрашивали, кто будет платить за кофе, поднимая вечную тему для обсуждений в твиттере, другие с сарказмом предупреждали, что потом мужчине придется читать тред про себя.
Вскоре другие пользователи тоже решили воспользоваться шансом найти романтического партнера или партнерку — для этого они стали публиковать аналогичные твиты по тому же шаблону.
Вскоре к своеобразному флешмобу присоединились жители Беларуси и даже русскоязычные эмигранты, которые сейчас живут в странах, где основные дейтинг-приложения продолжают свою работу. И если @karzenta сказал про «полтора землекопа» потому, что его читает всего 240 человек, то теперь твиты с той же формулировкой публикуют пользователи с десятками тысяч читателей.
Впрочем, некоторые немного переиначили изначальный посыл и стали на основе шаблона публиковать посты, в которых сообщают, что были на свиданиях с девушками из твиттера и больше не хотят. «В целом, свою порцию женского внимания получил, — пишет @mediaslava. — Мне комфортно в одиночестве, и вселенная сама даст нам ситуацию, если это потребуется». Подобные твиты публикуют и девушки: «Я ни разу в жизни не была на свидании ни с одним мальчиком из твиттера. И не хочу! Мне своих проблем хватает, всего доброго».