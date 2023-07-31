«Меня читает 1,5 землекопа, но хочу на свидание мечты»: как использовать твиттер вместо тиндера

30 июня из России ушел сервис знакомств Tinder. Он пропал из App Store и Google Play, а при попытке зайти в уже скачанное приложение появляется сообщение об ошибке. Теперь россияне ищут новые возможности для знакомств. На прошлой неделе пользователь твиттера @karzenta опубликовал пост, в котором признался, что у него никогда не было романтических встреч с девушками из этой соцсети. «Меня читает 1,5 землекопа, но вдруг твиттер так силен, что я смогу сходить на свидание своей мечты», — добавил он и прикрепил свое фото. Пользовательницы стали делать ему комплименты и просить «рассмотреть кандидатуру на свидание». И пока одни спрашивали, кто будет платить за кофе, поднимая вечную тему для обсуждений в твиттере, другие с сарказмом предупреждали, что потом мужчине придется читать тред про себя.