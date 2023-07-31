Проницательнее большинства людей: на видео попал момент, когда собака осознала, что у ее хозяйки рак

Год назад на ютубе появился канал, на котором выходят ролики в формате собачьих дневников. Юн Чжей, хозяйка бордер-колли по имени Сола из Южной Кореи, снимает жизнь своей питомицы и озвучивает их с помощью нейросети. Сначала собака размышляла о том, как ей сложно взаимодействовать с котятами, которых выкармливает ее владелица. «Так как мы не понимаем языка друг друга, мне приходится использовать язык тела», — думала Сола, игриво прыгая вокруг маленьких четверолапых. В других роликах она удивлялась, что новорожденных котят постоянно кормят, даже ночью, а ее, взрослую собаку, — лишь два раза в день.
Но в один день вся эта беззаботная жизнь закончилась. У Чжей диагностировали рак груди. Побрившись налысо, чтобы не ждать выпадения волос, она засняла реакцию своей любимицы на эту прическу.
На видео Чжей снимает шапку, и Сола долго и внимательно смотрит на ее голову. А потом будто понимающе кивает и с отчаянием в глазах встает, чтобы положить голову на плечо хозяйки. «Моя собака осознает, что у меня рак», — подписала женщина видео.
Комментаторы утверждают, что бордер-колли действительно поняла, что произошло, но вовсе не из‑за прически. Согласно исследованиям, благодаря высоко развитому обонянию собаки способны учуять изменения в запахе человека, которые происходят из‑за химических мутаций. «На ее мордочке невероятное выражение! Собаки проницательнее большинства людей», — пишут под роликом. Одна из пользовательниц поделилась историей, что ее питомица помогла ей пережить рак. «Причина, по которой я все еще здесь, — это моя собака. Она ходила со мной на все приемы в больнице, когда никто другой не делал этого», — рассказала она.
Сола тоже вместе с хозяйкой проходила все этапы преодоления болезни и, например, в знак поддержки положила свою игрушку в чемодан, который Чжей собирала в больницу. Собака с огромной радостью встречала владелицу после двух месяцев лечения и проводила много времени с ней в постели. Через девять месяцев борьбы с болезнью врачи сообщили Чжей, что она вышла в ремиссию. И Сола вновь разделила с ней этот момент — на этот раз полный радости и надежды.