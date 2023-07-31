Проницательнее большинства людей: на видео попал момент, когда собака осознала, что у ее хозяйки рак

Год назад на ютубе появился канал, на котором выходят ролики в формате собачьих дневников. Юн Чжей, хозяйка бордер-колли по имени Сола из Южной Кореи, снимает жизнь своей питомицы и озвучивает их с помощью нейросети. Сначала собака размышляла о том, как ей сложно взаимодействовать с котятами, которых выкармливает ее владелица. «Так как мы не понимаем языка друг друга, мне приходится использовать язык тела», — думала Сола, игриво прыгая вокруг маленьких четверолапых. В других роликах она удивлялась, что новорожденных котят постоянно кормят, даже ночью, а ее, взрослую собаку, — лишь два раза в день.