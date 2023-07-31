Посмотрите трейлер мультфильма «Скуби-Ду» с персонажами DC

В последнее время Крипто часто оказывается в центре внимания. Так, летом 2022 года в прокат вышел мультфильм «Суперпитомцы». По сюжету пес Крипто создает Лигу суперпитомцев, для того чтобы спасти известных героев DC. В отряд входят Эйс бэт-пес, свинья Пи Джей, черепаха Мертон и белка Чип.