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Посмотрите трейлер мультфильма «Скуби-Ду» с персонажами DC

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:05

Warner Bros. показал трейлер мультфильма «Скуби-Ду и Крипто». Его премьера состоится 26 сентября.

В ролике два культовых пса — Скуби-Ду и Крипто из вселенной DC — объединяются для раскрытия тайны всей жизни.

По сюжету Скуби-Ду, Крипто и корпорация «Тайна» расследуют исчезновение Лиги справедливости. Герои пропали, оставив разгуливать по городу таких злодеев, как Джокер, Соломон Гранди, Харли Квинн и генерал Зод.

В последнее время Крипто часто оказывается в центре внимания. Так, летом 2022 года в прокат вышел мультфильм «Суперпитомцы». По сюжету пес Крипто создает Лигу суперпитомцев, для того чтобы спасти известных героев DC. В отряд входят Эйс бэт-пес, свинья Пи Джей, черепаха Мертон и белка Чип.

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