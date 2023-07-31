Аркадий Бабченко* закидал яйцами российское посольство в Таллине. Его задержали

Позже журналист Аркадий Бабченко* в своих соцсетях опубликовал фото из эстонской патрульной машины. Под снимком значится подпись: «Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату».