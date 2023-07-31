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Аркадий Бабченко* закидал яйцами российское посольство в Таллине. Его задержали

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

В Таллине задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами стену российского посольства прямо на глазах у полицейских. Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным Delfi, против мужчины завели дело. Какое именно, в пресс-службе не уточнили.

Позже журналист Аркадий Бабченко* в своих соцсетях опубликовал фото из эстонской патрульной машины. Под снимком значится подпись: «Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату».

Под постом Бабченко в фейсбуке** его спросили, он ли закидал посольство яйцами. Журналист подтвердил это предположение.

* Внесен Минюстом в список иноагентов.

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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