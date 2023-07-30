Главное за день: «Москва-Сити» в огне, ураган в Марий Эл, арест автора «Изроссилования»

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В Москве по прилете из Грузии арестовали Philippenzo, автора граффити «Изроссилование» и «Цинк наш»
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Умер муж и продюсер певицы Натали. СМИ пишут, что он покончил с собой из‑за последствий ковида
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Иранского чиновника, отвечающего за исламские ценности, уволили из‑за видео с однополым сексом
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В Москве появилась реклама Елабуги: «Цветаева тут уже была, а ты?». Там поэтесса покончила с собой
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