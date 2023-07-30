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Главное за день: «Москва-Сити» в огне, ураган в Марий Эл, арест автора «Изроссилования»

Максим Саблин
Сегодня в 20:18
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Москву вновь атаковали дроны. Повреждены две башни Сити. Один человек пострадал
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