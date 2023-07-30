Японец потратил почти 15 тыс. долларов на реалистичный костюм собаки

В комментариях к ролику Токо признался, что «нервничал» и «боялся» выходить на публику. «Помните ли вы свои детские мечты? Наверняк вы хотели стать героем или волшебником. Я помню, как написал в выпускном классе, что хочу быть собакой и гулять на улице», — написал он в ролике, назвав свою мечту о собаке-жизни «нереальной».