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Японец потратил почти 15 тыс. долларов на реалистичный костюм собаки

Максим Саблин
Сегодня в 20:55

Японец потратил более 14 тыс. долларов за сшитый на заказ костюм длинношерстного колли, сообщает New York Post. Анонимный блогер, которого в сети называют просто Токо, говорит, что необычное одеяние помогло осуществить его мечту и «стать животным».

На канале Токо на YouTube можно посмотреть, как он в костюме резвится на лужайке, катается по полу и бегает за шариком для пинг-понга. Сейчас у него более 36 тыс. подписчиков.

На этой неделе блогер опубликовал фрагмент из интервью немецкому телеканалу RTL, где впервые прогулялся по парку в образе колли, встретился с другими «сородичами» и увидел восхищенную реакцию других людей на свой проект. Видео стало виральным и за неделю собрало больше 3 млн просмотров

В комментариях к ролику Токо признался, что «нервничал» и «боялся» выходить на публику. «Помните ли вы свои детские мечты? Наверняк вы хотели стать героем или волшебником. Я помню, как написал в выпускном классе, что хочу быть собакой и гулять на улице», — написал он в ролике, назвав свою мечту о собаке-жизни «нереальной».

Год назад мохнатый блогер ответил на ряд вопросов фолловеров и признался, что с самого детства у него «была смутная мечта стать животным». Например, породу колли он выбрал, потому что рост собак этой породы близок к человеческому.

Костюм колли для Токо изготовила компания Zeppet. По словам ее представителя в интервью News.com.au., на создание изделия было протрачено 2 млн. иен (больше 14 161 долларов, около 1,3 млн. рублей) и 40 дней работы.

Несмотря на известность в сети, автор роликов скрывает свои необычные наклонности от большинства друзей и близких. «Я редко рассказываю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Некоторые мои друзья и родственники были очень удивлены, узнав, что я стал животным», — рассказал он в отдельном интервью британской газете Mirror.

В прошлом году японец рассказал, что большинство его коллег также не знают о его переодевании в собаку вне работы. «Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, особенно те, с кем я работаю», — подчеркнул он в интервью Daily Mail.

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