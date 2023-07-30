«Влиться в общество или быть счастливым?»: тиктокеры делятся тем, о чем не принято говорить

В тиктоке стал популярным тренд «Вписаться в общество или быть счастливым». С его помощью авторы роликов делятся увлечениями, одеждой и эстетикой, о которой не принято говорить публично.
Стандартный ролик из этой серии начинается с какой‑то общепринятой идеи. Например, со скучной спальни в современном стиле и двухместной кроватью, аккуратного тортика или кадров с радостными студентами престижных университетов.
Однако им тиктокеры противопоставляют то, что в тайне ото всех любят больше всего: белье и холодильники с лицом героев «Губки Боба», пирог в форме аниме-героя или старая фотожаба с «кунилингвистическим университетом».
Одно из первых видео в этом формате было посвящено школьным пеналам. В строгую сумочку из магазина канцтоваров помещается всё, что может пригодиться на уроке — но карман в виде рыбы гораздо круче!
Другая тиктокерка через тренд признается фолловерам, что мечтает о платье в виде миньона из «Гадкого я», а один парень откровенничает, что скучает по стилю спортивным костюмам гопников.
Из тиктока тренд подхватили и в твиттере. Например, один из пользователей таким образом гадает, стоит ли ему включать темную тему в приложении, а другой размышляет над футболкой с любимым корейским айдолом