Иранского чиновника, отвечающего за исламские ценности, уволили из‑за видео с однополым сексом

Чиновника иранского Минкульта Реза Цагати, отвечающего за исламские ценности, уволили из‑за видео, на котором, как утверждается, он занимается сексом с другим мужчиной. Об этом сообщает Iran International.
Как уточняет русская служба Би-би-си, первым секс-видео опубликовал оппозиционный телеграм-канал, редактор которого пообещал и дальше обличать иранских чиновников.
Окончательно личности на интимной записи еще не установлены. Цагати освободили от должности до завершения проверки.
Цагати возглавляет департамент исламской культуры в провинции Гилян, что граничит с Азербайджаном. Он ярый сторонник обязательного ношения хиджаба, основатель культурного центра, который занимается пропагандой благочестия. Цагати женат и имеет троих дочерей.
В Иране гомосексуальные связи запрещены законом, максимальное наказание за однополый секс — смертная казнь. Высшая мера наказания применяется редко, но представители ЛГБТК+ в республике постоянно подвергаются дискриминации.
При этом в Иране разрешены операции, связанные с трансгендерным переходом. В 1983 году тогдашний лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, согласно которой смена пола не противоречит исламу.