В Бурятии эвакуировали магазин из‑за игрушки в украинской одежде

В Бурятии пришлось эвакуировать магазин из‑за игрушки в украинской одежде, заметил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Мягкая игрушка представляет собой овечку в украинской традиционной одежде с желтыми, синими и красными цветами на голове, а также табличкой «Нажми кнопку». При взаимодействии с ней она может спеть народную песню «Несе Галя воду».
Эту плюшевую игрушку на улице нашла 37-летняя жительница бурятского поселка Селенгинска, рассказывают авторы издания. Так как женщине не удалось найти хозяина овечки, она унесла ее в магазин «Карина», а затем выложила фото в группу в Viber.
Детскую игрушку неожиданно посчитали подозрительной, утверждают «Осторожно новости» Из магазина выгнали посетителей и сотрудников, а на место вызвали ОМОН и ФСБ. Впрочем, в результате проверки никаких взрывчатых веществ или опасных соединений внутри овечки обнаружено не было.