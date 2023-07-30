Реклама
Новости

Приютить бездомного пса и поучаствовать в мастер-классах можно в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Семён Гудошников
Сегодня в 12:38

Москвичка Виктория, помогающая бездомным животным, проведет 30 июля в усадьбе Муравьевых-Апостолов благотворительный ивент. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

В программе — детские мастер-классы по созданию шопера, советы от ветеринаров и грумера, игра в «Мафию», экскурсия по усадьбе и благотворительная лотерея.

На мероприятии можно пристроить домой собак, которые ищут хозяев, и купить товары для животных, картины и посуду. Все вырученные средства пойдут на помощь животным.

Ивент начнется в 15.00 и продлится до 20.00. Подробности можно узнать в телеграм-канале организаторки.

Виктория помогает бездомным животным уже 15 лет и за это время смогла пристроить 700 собак. «Афиша Daily» спрашивала у девушки, как она помогает зверям и как это можно сделать самому.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»