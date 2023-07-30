Приютить бездомного пса и поучаствовать в мастер-классах можно в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Москвичка Виктория, помогающая бездомным животным, проведет 30 июля в усадьбе Муравьевых-Апостолов благотворительный ивент. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
В программе — детские мастер-классы по созданию шопера, советы от ветеринаров и грумера, игра в «Мафию», экскурсия по усадьбе и благотворительная лотерея.
На мероприятии можно пристроить домой собак, которые ищут хозяев, и купить товары для животных, картины и посуду. Все вырученные средства пойдут на помощь животным.
Ивент начнется в 15.00 и продлится до 20.00. Подробности можно узнать в телеграм-канале организаторки.
Виктория помогает бездомным животным уже 15 лет и за это время смогла пристроить 700 собак. «Афиша Daily» спрашивала у девушки, как она помогает зверям и как это можно сделать самому.