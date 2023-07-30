Реклама
Новости

Ураган повалил деревья на палаточный лагерь в Марий Эл. Погибли семеро, включая троих детей

Семён Гудошников
Сегодня в 09:47

Ураган повалил деревья на палаточный лагерь в Марий Эл. Погибли семь человек, трое из которых дети, сообщает МЧС. Более 20 человек пострадали, 15 попали в больницы.

Палаточный лагерь располагался на диком пляже около озера Яльчик. Там отдыхали несколько сотен туристов в машинах и палатках. В ведомстве отметили, что туристы не зарегистрировались в МЧС и не учли прогноз погоды.

Спасатели разбирают завалы на месте бывшего палаточного лагеря. Работают 93 человека и 30 единиц техники.

© МЧС России
1 из 3
© МЧС России
2 из 3
© МЧС России
3 из 3

Всего в Приволжском федеральном округе из‑за непогоды погибли девять человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России. 67 человек получили травмы.

Ветер повредил кровли 41 жилого дома и семь социальных объектов, повалил 550 деревьев. Без света остались 99,5 тыс. человек. В ликвидации последствий участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

Синоптики предупреждают, что стихия не утихнет в Поволжье 30 июля. Циклон продолжит воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 метров в секунду. МЧС рекомендует отказаться от поездок на природу, выхода на воду, не находиться пол деревьями и шаткими конструкциями.

расскажите друзьям
теги
МЧС России
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»