Ураган повалил деревья на палаточный лагерь в Марий Эл. Погибли семеро, включая троих детей

Ураган повалил деревья на палаточный лагерь в Марий Эл. Погибли семь человек, трое из которых дети, сообщает МЧС. Более 20 человек пострадали, 15 попали в больницы.
Палаточный лагерь располагался на диком пляже около озера Яльчик. Там отдыхали несколько сотен туристов в машинах и палатках. В ведомстве отметили, что туристы не зарегистрировались в МЧС и не учли прогноз погоды.
Спасатели разбирают завалы на месте бывшего палаточного лагеря. Работают 93 человека и 30 единиц техники.
Всего в Приволжском федеральном округе из‑за непогоды погибли девять человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России. 67 человек получили травмы.
Ветер повредил кровли 41 жилого дома и семь социальных объектов, повалил 550 деревьев. Без света остались 99,5 тыс. человек. В ликвидации последствий участвуют 758 человек и 180 единиц техники.
Синоптики предупреждают, что стихия не утихнет в Поволжье 30 июля. Циклон продолжит воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 метров в секунду. МЧС рекомендует отказаться от поездок на природу, выхода на воду, не находиться пол деревьями и шаткими конструкциями.