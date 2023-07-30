Ураган повалил деревья на палаточный лагерь в Марий Эл. Погибли семеро, включая троих детей

Синоптики предупреждают, что стихия не утихнет в Поволжье 30 июля. Циклон продолжит воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 метров в секунду. МЧС рекомендует отказаться от поездок на природу, выхода на воду, не находиться пол деревьями и шаткими конструкциями.