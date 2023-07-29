Главное за день: депутат против «Барби», отравление 67 детей, 100 «вагнеров» у границы.

В зоопарке Екатеринбурга по вине посетителей умерла самка павлина. В ее желудке нашли монеты и мусор

Двух студентов ВШЭ отправили под домашний арест по делу об участии в экстремистской организации

«Барби с рынка надо убирать»: Бутина обвинила фильм и кукол в пропаганде ЛГБТ

Все наши новости и материалы более оперативно — в нашем телеграм-канале! А еще там бывают розыгрыши, опросы и скидки на билеты.