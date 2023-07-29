«За такое мне бы смачный шапал прилетел»: в твиттере спорят о воспитании и пищевых предпочтениях

В твиттере разгорелся спор о детском воспитании и пищевых предпочтениях. Пользовательница вспомнила, как ее наказывали за капризы за столом, а в ответ получила урок о доверительных отношениях.
На видео пользовательницы @silhouettex_x, сын был недоволен тем, что мама положила в одну тарелку с оладьями варенье и сметану и те смешались.
«Ты чё соединила?» — плача, спрашивает ребенок. Попытки родителя разделить два топинга не увенчались успехом, и малыш оказался расстроен ещё сильнее. «Всё, я с тобой не дружу!», — заявляет он.
Пользовательницу ситуация только насмешила. Она посетовала, что ее в детстве за такие капризы могли бы больно наказать.
Часть фолловеров @silhouettex_x заняли сторону матери. Как и авторка оригинального твита, они тоже сталкивались со строгими родителями, которые не терпели маленьких приверед.
Однако большинство ответивших на твит выразили сочувствие ребенку. Их неприятно удивило то, как женщина на видео проигнорировала пожелания сына и положила жидкое варенье вместе со сметаной.
Некоторые призвали женщину строить более доверительные отношения с семьей, один из них даже рассказал о своем позитивном опыте воспитания детей. Другие — напомнили о том, что даже такая небольшая неприятность может вызвать перегрузку психики и указывать на возможное обсессивно-компульсивное расстройство. А ещё часть согласилась, что поменять тарелку на самом деле не так уж и сложно.