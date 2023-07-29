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«За такое мне бы смачный шапал прилетел»: в твиттере спорят о воспитании и пищевых предпочтениях

Максим Саблин
Сегодня в 21:15

В твиттере разгорелся спор о детском воспитании и пищевых предпочтениях. Пользовательница вспомнила, как ее наказывали за капризы за столом, а в ответ получила урок о доверительных отношениях.

На видео пользовательницы @silhouettex_x, сын был недоволен тем, что мама положила в одну тарелку с оладьями варенье и сметану и те смешались.

«Ты чё соединила?» — плача, спрашивает ребенок. Попытки родителя разделить два топинга не увенчались успехом, и малыш оказался расстроен ещё сильнее. «Всё, я с тобой не дружу!», — заявляет он.

Пользовательницу ситуация только насмешила. Она посетовала, что ее в детстве за такие капризы могли бы больно наказать.

Часть фолловеров @silhouettex_x заняли сторону матери. Как и авторка оригинального твита, они тоже сталкивались со строгими родителями, которые не терпели маленьких приверед.

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Однако большинство ответивших на твит выразили сочувствие ребенку. Их неприятно удивило то, как женщина на видео проигнорировала пожелания сына и положила жидкое варенье вместе со сметаной.

Некоторые призвали женщину строить более доверительные отношения с семьей, один из них даже рассказал о своем позитивном опыте воспитания детей. Другие — напомнили о том, что даже такая небольшая неприятность может вызвать перегрузку психики и указывать на возможное обсессивно-компульсивное расстройство. А ещё часть согласилась, что поменять тарелку на самом деле не так уж и сложно.

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