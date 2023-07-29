«За такое мне бы смачный шапал прилетел»: в твиттере спорят о воспитании и пищевых предпочтениях

Некоторые призвали женщину строить более доверительные отношения с семьей, один из них даже рассказал о своем позитивном опыте воспитания детей. Другие — напомнили о том, что даже такая небольшая неприятность может вызвать перегрузку психики и указывать на возможное обсессивно-компульсивное расстройство. А ещё часть согласилась, что поменять тарелку на самом деле не так уж и сложно.