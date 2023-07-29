Почти 70 детей отравились в детском лагере в Республике Алтай

В Республике Алтай почти 70 детей отравились в детском лагере «Горный орленок», он находится на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе. О происшествии рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
«В прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере „Горный орленок“. Незамедлительно прокурором района организованы проверочные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.
«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», — добавляет пресс-служба.
В местном следственном комитете уточнили, что инцидент случился между 26 и 29 июля. В это время за медицинской помощью к фельдшеру учреждения с признаками кишечного заболевания обратились дети в возрасте от 7 до 17 лет. «Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — сказано в телеграм-канале правоохранителей.
По результатам проверки следственными органами СУ СК также возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).