Почти 70 детей отравились в детском лагере в Республике Алтай

В местном следственном комитете уточнили, что инцидент случился между 26 и 29 июля. В это время за медицинской помощью к фельдшеру учреждения с признаками кишечного заболевания обратились дети в возрасте от 7 до 17 лет. «Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — сказано в телеграм-канале правоохранителей.