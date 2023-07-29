Поклонники Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность во время концертов в Сиэтле

«Я взяла данные за обе ночи концерта и быстро заметила, что это явно один и тот же образец сигналов. Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны», — сказала она. Вторая запись началась позднее, чем первая, но ученый узнала, что концерт действительно задержали на полчаса, поэтому все сошлось.