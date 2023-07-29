Поклонники Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность во время концертов в Сиэтле

После двух ночей танцев на гастрольном концерте Тейлор Свифт в Сиэтле фанаты вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Это рекордные для всего штата показатели, рассказала CNN сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.
«Я взяла данные за обе ночи концерта и быстро заметила, что это явно один и тот же образец сигналов. Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны», — сказала она. Вторая запись началась позднее, чем первая, но ученый узнала, что концерт действительно задержали на полчаса, поэтому все сошлось.
Сотрудница CNN, посетившая один из концертов Свифт в Сиэтле, поделилась впечатлениями: «Концерты Тейлор в Сиэтле не похоже ни на что, что я когда‑либо испытывала. Мы буквально чувствовали, как земля дрожит под нашими ногами. В ушах до сих пор звенит».
4 июня Свифт случайно проглотила жука во время концерта. Певица представляла новую участницу своей группы, пианистку Карину ДеПиано. Посреди речи она повернулась, закрыла рот рукой и закашлялась.