Путин: Россию просили отвести войска из‑под Киева весной 2022 года

«Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из‑под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — сказал президент в Санкт-Петербурге на встрече с африканской миссией по урегулированию военного конфликта на Украине