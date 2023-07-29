Путин: Россию просили отвести войска из‑под Киева весной 2022 года

Владимир Путин заявил, что весной 2022 Россию просили вывести армию из‑под Киева для заключения мирного договора с Украиной, однако позже власти страны отказались от договоренностей. Цитату из его выступления приводит Kremlin.ru.
«Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из‑под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — сказал президент в Санкт-Петербурге на встрече с африканской миссией по урегулированию военного конфликта на Украине
Отвечая на вопрос о выводе войск, Песков 6 апреля 2022 года заявил, что отвод войск был жестом доброй воли для улучшения атмосферы и ситуации на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле. Также, по его словам, это должно было демонстрировать готовность России к принятию серьезных решений на переговорах.
Примерно в то же время в СМИ появились сообщения о массовых казнях в украинской Буче. Российские власти назвали «фейком» и «провокацией» опубликованные фото и видео из города в Киевской области.
«Именно в тот момент, когда в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации „на земле“, прежде всего в Киевской области и Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация», — сказал Лавров на брифинге 5 апреля 2022 года.
12 апреля того года Путин заявил, что «украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле». По словам президента, в Стамбуле речь шла о том, что «теперь требование безопасности [для Украины] — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей». «Опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — подытожил он.