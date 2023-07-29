«„Барби“ была гораздо более комедийным фильмом, чем „Леди Берд“ и „Маленькие женщины“. Поэтому мы просто хотели показать ее людям и посмотреть, как они отреагируют. Все люди разные, и каждый показ проходит по-разному. За годы работы мы поняли, что нужно давать сценам шанс, а затем вносить правки. Как только ты понимаешь, что сделал фигню, ее нужно выкинуть», — объяснил Хоуи, как они приняли решение отказаться от шутки.