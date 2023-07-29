Грета Гервиг рассказала, что в фильме «Барби» была шутка про пердеж. Об этом она поведала в интервью журналу IndieWire. Постановщица назвала ее «пердежной оперой».
«Мы очень хотели вставить в фильм подходящую шутку про пердеж, но у нас это так и не получилось. В середине [фильма „Барби“] у нас была пердежная опера. Мне казалось, это было очень смешно. Но так посчитали не все», — сказала Гервиг.
«И ее нужно переставить в другую часть картины. В следующий раз мы должны сделать его более значимым моментом повествования», — добавил монтажер «Барби» Ник Хоуи.
«„Барби“ была гораздо более комедийным фильмом, чем „Леди Берд“ и „Маленькие женщины“. Поэтому мы просто хотели показать ее людям и посмотреть, как они отреагируют. Все люди разные, и каждый показ проходит по-разному. За годы работы мы поняли, что нужно давать сценам шанс, а затем вносить правки. Как только ты понимаешь, что сделал фигню, ее нужно выкинуть», — объяснил Хоуи, как они приняли решение отказаться от шутки.
Неизвестно, как бы на «пердежную оперу» отреагировал зритель. Однако очевидно, что «Барби» оказался очень успешным фильмом — за неделю в глобальном прокате он собрал больше полумиллиарда долларов.
В России релиза картины придется подождать: по информации «Ведомостей», она не может появиться в российских кинотеатрах до релиза на цифровых площадках.