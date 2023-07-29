В зоопарке Екатеринбурга по вине посетителей умерла самка павлина. В ее желудке нашли монеты и мусор

В зоопарке Екатеринбурга умерла самка павлина по кличке Монетка. Смерть наступила из‑за желудочного кровотечения, которое вызвали инородные предметы, сообщает портал E1 со ссылкой на пресс-службу парка.
В желудке птицы нашли монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. В зоопарке отмечают, что в последнее время участились случаи, когда посетители бросают животным еду и различные несъедобные предметы, а также шумят, выдергивают перья и пугают обитателей зверинца — это может привести к инфаркту или инсульту. Двойные ограждения не помогают.
Монетке сделали операцию, но это не спасло ее от смерти. Она не единственная самка павлина с аналогичным диагнозом: другая птица находится в тяжелом состоянии, ей сделали операцию.
E1 пишет, что в прошлом году в екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, проглотив детскую игрушку.
В 2020 году в соцсетях началась онлайн-кампания по спасению львов суданского зоопарка. Сотрудники плохо следили за чистотой вольеров, за диетой животных и состоянием их здоровья. В сетях появились фотографии отощавших от голода львов в клетках.