В зоопарке Екатеринбурга по вине посетителей умерла самка павлина. В ее желудке нашли монеты и мусор

В желудке птицы нашли монеты, крышки от банок, проволоку и прочий мусор. В зоопарке отмечают, что в последнее время участились случаи, когда посетители бросают животным еду и различные несъедобные предметы, а также шумят, выдергивают перья и пугают обитателей зверинца — это может привести к инфаркту или инсульту. Двойные ограждения не помогают.