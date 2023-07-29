Власти Сан-Франциско начали расследование из‑за установки логотипа X на здании штаб-квартиры

Городские власти заявили, что для замены букв или символов на зданиях или установки вывески на крыше требуется разрешение, чтобы объект соответствовал дизайн-коду и безопасности. В департаменте строительства подчеркнули, что любая замена букв или символов не должна нарушать исторический облик здания и должна быть надежно прикреплена.
Маск, судя по всему, ни плана не подал, ни разрешения не получил. Власти инициировали расследование.
Логотип Twitter, демонтаж которого привлек внимание полиции, все еще на месте
© Dexerto/Twitter
Ранее Маск поручил снять название Twitter со здания, но без проблем тоже не обошлось. На место приехала полиция, получившая жалобы от местных жителей: подъемник перекрыл дорогу и мешал проезду. Работы пришлось свернуть, и в результате от надписи Twitter осталось только er.
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