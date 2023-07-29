Власти Сан-Франциско начали расследование из‑за установки логотипа X на здании штаб-квартиры

Городские власти заявили, что для замены букв или символов на зданиях или установки вывески на крыше требуется разрешение, чтобы объект соответствовал дизайн-коду и безопасности. В департаменте строительства подчеркнули, что любая замена букв или символов не должна нарушать исторический облик здания и должна быть надежно прикреплена.