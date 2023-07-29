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Власти Сан-Франциско начали расследование из‑за установки логотипа X на здании штаб-квартиры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:40

Власти Сан-Франциско подали жалобу и начали расследование из‑за установки буквы X на здании, которое раньше было штаб-квартирой Twitter, сообщает Associated Press. Илон Маск продолжает ребрендинг социальной сети, меняя птицу на логотипе.

Городские власти заявили, что для замены букв или символов на зданиях или установки вывески на крыше требуется разрешение, чтобы объект соответствовал дизайн-коду и безопасности. В департаменте строительства подчеркнули, что любая замена букв или символов не должна нарушать исторический облик здания и должна быть надежно прикреплена.

Маск, судя по всему, ни плана не подал, ни разрешения не получил. Власти инициировали расследование.

Логотип Twitter, демонтаж которого привлек внимание полиции, все еще на месте
© Dexerto/Twitter

Ранее Маск поручил снять название Twitter со здания, но без проблем тоже не обошлось. На место приехала полиция, получившая жалобы от местных жителей: подъемник перекрыл дорогу и мешал проезду. Работы пришлось свернуть, и в результате от надписи Twitter осталось только er.

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