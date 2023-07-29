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Власти Твери убрали с улиц троллейбусы и трамваи — этим остались недовольны горожане и СК

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за прекращения троллейбусно-трамвайного сообщения в Твери, сообщается в телеграм-канале ведомства. Расследованием займется местное следственное управление.

В 2018 году городские власти остановили трамвайное движение под предлогом обследования путей, но с того момента электротранспорт на улицах больше не появлялся — во всех районах стали снимать рельсы и укладывать новый асфальт, а водителей уволили. Вслед за трамваями в 2020-м убрали троллейбусы.

СК отмечает, что жители Твери, несогласные с решением властей о замене электротранспорта на автобусы, обращаются к руководству ведомства. СК по Тверской области ранее возбуждал уголовное дело о превышении должностных полномочий, но прокурор его отменил, а ходатайство не помогло.

В 2019 году тверские власти делились планами о создании кольцевой трамвайной линии. Демонтаж путей и контактной сети в Заволжской районе города они назвали необходимой мерой.

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Александр Бастрыкин
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