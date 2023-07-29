В 2018 году городские власти остановили трамвайное движение под предлогом обследования путей, но с того момента электротранспорт на улицах больше не появлялся — во всех районах стали снимать рельсы и укладывать новый асфальт, а водителей уволили. Вслед за трамваями в 2020-м убрали троллейбусы.