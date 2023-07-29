Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за прекращения троллейбусно-трамвайного сообщения в Твери, сообщается в телеграм-канале ведомства. Расследованием займется местное следственное управление.
В 2018 году городские власти остановили трамвайное движение под предлогом обследования путей, но с того момента электротранспорт на улицах больше не появлялся — во всех районах стали снимать рельсы и укладывать новый асфальт, а водителей уволили. Вслед за трамваями в 2020-м убрали троллейбусы.
СК отмечает, что жители Твери, несогласные с решением властей о замене электротранспорта на автобусы, обращаются к руководству ведомства. СК по Тверской области ранее возбуждал уголовное дело о превышении должностных полномочий, но прокурор его отменил, а ходатайство не помогло.
В 2019 году тверские власти делились планами о создании кольцевой трамвайной линии. Демонтаж путей и контактной сети в Заволжской районе города они назвали необходимой мерой.