Фильм «Барби» собрал в мировом прокате более полумиллиарда долларов

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал в мировом прокате 528,6 млн долларов менее чем за неделю после выхода. Об этом сообщил Collider.
291,4 млн долларов картина получила вне США. «Барби» стала лидером кинопроката почти на всех рынках, где представлен. В Великобритании фильм заработал 40,2 млн долларов, в Бразилии — 25,2 млн, в Австралии — 18,9 млн, в Китае — 15,9 млн.
Во второй уик-энд в кинотеатрах лента уже собрала бокс-офис в более чем 70 млн долларов. Судя по всему, показатели «Барби» на второй неделе проката превзойдут результаты таких летних блокбастеров как «Флэш» и «Индиана Джонс и Колесо судьбы».
«„Барби“ умело использует ностальгию в качестве мощного якоря для своей насышенной сатиры, которая очень увлекательно смешным образом рассказывает о силе женщин, мужественности и токсичности. Эти темы помогли увеличить количество повторных просмотров», — отметил Collider.
На текущей неделе новым конкурентом «Барби» в кинопрокате станет «Особняк с привидениями». СМИ ожидает, что лента Disney вряд ли сможет повторить или поставить под угрозу лидерство «Барби» у зрителей.
Несмотря на успех «Барби» в кино, продажи одноименных кукол падают, сообщил недавно Insider. Валовая прибыль компании Mattel уменьшилась за первые полгода 2023-го на 23%.