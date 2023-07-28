Фильм «Барби» собрал в мировом прокате более полумиллиарда долларов

Во второй уик-энд в кинотеатрах лента уже собрала бокс-офис в более чем 70 млн долларов. Судя по всему, показатели «Барби» на второй неделе проката превзойдут результаты таких летних блокбастеров как «Флэш» и «Индиана Джонс и Колесо судьбы».