В Ставрополье мужчина переоделся в форму ДПС и пять дней патрулировал улицы с полицейскими

Виктор убедительно патрулировал улицы и останавливал нарушителей правил дорожного движения. Однако при проверке в ГИБДД на записях полицейских видеорегистраторов обнаружили лишнего в наряде пятого ДПС-ника.
За свои действия Виктора оштрафовали, причем сразу по трем административным статьям: незаконное ношение формы, нарушение ПДД и воспрепятствование исполнению обязанностей сотрудников полиции.
Инспекторам, которые допустили «работу» ненастоящего полицейского, грозит уголовная статья о мошенничестве. Правда все сотрудники утверждают, что никогда не были знакомы с Виктором и не служили с ним.
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