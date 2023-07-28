Реклама
Новости

В Ставрополье мужчина переоделся в форму ДПС и пять дней патрулировал улицы с полицейскими

Юлия Онодэра
Вчера в 22:40

В Ставропольском крае 48-летний безработный мужчина по имени Виктор переоделся в форму ДПС и пять дней выходил на работу вместе с настоящими полицейскими. Об этом написала Baza.

Виктор убедительно патрулировал улицы и останавливал нарушителей правил дорожного движения. Однако при проверке в ГИБДД на записях полицейских видеорегистраторов обнаружили лишнего в наряде пятого ДПС-ника.

За свои действия Виктора оштрафовали, причем сразу по трем административным статьям: незаконное ношение формы, нарушение ПДД и воспрепятствование исполнению обязанностей сотрудников полиции.

Инспекторам, которые допустили «работу» ненастоящего полицейского, грозит уголовная статья о мошенничестве. Правда все сотрудники утверждают, что никогда не были знакомы с Виктором и не служили с ним.

расскажите друзьям
теги
ГИБДД
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»