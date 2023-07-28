Финляндия с 1 августа перестанет принимать в России заявления на визы и ВНЖ

Посольства Финляндии в России и расположенные в стране визовые центры с 1 августа перестанут принимать заявления на визы и ВНЖ. Об этом сообщили на сайте финского МИД.
В ведомстве пояснили, что прием документов прекратят из‑за «нехватки ресурсов». «О возможности подачи заявления на визу или вид на жительство в офисе ВФС в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года будет сообщено дополнительно», — добавили в МИД.
Гражданам Финляндии с 1 сентября рекомендовали обращаться за помощью с паспортными и нотариальными вопросами в посольство в Москве. В Петебурге эти услуги предоставляться больше не будут в связи с закрытием Генерального консульства Финляндии.
В июне 2023 года Финляндия выслала девять российских граждан, которые работали в посольстве России в стране. Россия также выслала девять сотрудников посольства Финляндии и генконсульства в Петербурге.
С 1 октября российская дипмиссия больше не сможет работать в Турку. Финское генконсульство, в свою очередь, закроется в Петербурге.
Кроме того, Финляндия ввела с 10 июля новые ограничения на въезд в страну россиян. В частности, им запретили транзит через Финляндию в страны Шенгенской зоны и обязали предоставлять веские причины для деловой поездки на границе.