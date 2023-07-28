Внук Оппенгеймера раскритиковал сцену с яблоком в фильме Нолана (осторожно: спойлеры!)

Внук Дж.Роберта Оппенгеймера Чарлз назвал сцену, которая ему «меньше всего нравится» в байопике Кристофера Нолана. В интервью Time он рассказал, как обсуждал с режиссером на тот момент будущую ленту.
Впереди спойлеры! Если вы не смотрели фильм и не хотите узнать детали сюжета раньше времени, не читайте дальше.
Чарлз подчеркнул, что претензии имеются больше не к Нолану, а к биографической книге «Американский Прометей». Там рассказывается, как ученый хотел убить своего профессора с помощью отравленного яблока, но передумал и выбросил фрукт. Постановщик показал эту сцену в своем фильме.
По словам внука, сами авторы книги признавали, что в правдивости этой истории есть сомнения. «Нет никаких записей, что он [Оппенгеймер] пытался кого‑то убить. Это действительно серьезное обвинение и пересмотр истории. Нет ни одного врага или друга Роберта Оппенгеймера, который слышал это при жизни и считал это правдой», — сказал Чарлз.
Чарлз Оппенгеймер решил, что влиять на Нолана не стоит, хотя сам бы он удалил сцену с отравленным яблоком. «Я не могу себе представить, что буду давать Нолану советы по поводу фильмов. Он эксперт, художник и гений в этой области», — считает внук ученого.
Нолан в разговорах с Чарлзом предупреждал, что некоторые фрагменты из жизни Оппенгеймера будут слегка драматизированы и изменены и родственникам не все может понравиться. Однажды Чарлз услышал, как на съемках герой Киллиана Мерфи в своей реплике называет кого‑то засранцем, и рассказал об этом отцу — тот пришел в ужас, потому что ученый «никогда не ругался» и был сдержанным.
«Я переживал, что в фильме Оппенгеймер будет таким ругающимся, оскорбляющим всех парнем. Во всяком случае, я думаю, что он сказал всего одно ругательство в фильме, и я просто оказался на съемках именно в этот момент. Есть шанс, что если бы мы были консультантами, то могли бы добавить деталей и глубины», — считает Чарлз.
Ранее Кристофер Нолан рассказал об эпизодической роли его старшей дочери Флоры в «Оппенгеймере». Ее героиню ждет ужасающая кончина — она сгорит в огне мощного взрыва. Режиссер объяснил, почему именно она снялась в этой сцене.