Внук Оппенгеймера раскритиковал сцену с яблоком в фильме Нолана (осторожно: спойлеры!)

«Я переживал, что в фильме Оппенгеймер будет таким ругающимся, оскорбляющим всех парнем. Во всяком случае, я думаю, что он сказал всего одно ругательство в фильме, и я просто оказался на съемках именно в этот момент. Есть шанс, что если бы мы были консультантами, то могли бы добавить деталей и глубины», — считает Чарлз.