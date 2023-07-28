Мужчина, служивший в ЧВК «Вагнер», похитил и избил 9-летнюю девочку под Тольятти

В городе Жигулевске Самарской области правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и избиении 9-летней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как утверждает Baza, задержанный в апреле вернулся с военной операции на Украине, куда попал из колонии по контракту с ЧВК «Вагнер».
По информации Baza и «Комсомольской правды», по возвращении с фронта Алексей Г. жил на даче у сестры в садовом товариществе «Коломенское-2» к северу от Тольятти. По словам родственников мужчины, он закодировался и вел себя мирно, пока сестра была рядом.
Но в июле, когда сестра уехала на отдых в Крым, на его участок пришла третьеклассница, которая дружила с сыном сестры Алексея. Мужчина предложил девочке мороженое и пригласил в дом, где избил ее.
Как пишет Baza, Алексей бил третьеклассницу головой об пол, держа ее за волосы, а затем отвел в баню, где облил водой и продолжил избивать. У пострадавшей диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтеки.
Телеграм-канал уточняет, что до отправки на спецоперацию Алексей сидел в колонии за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что у мужчины психическое заболевание. Сейчас по уголовной статье о похищении (126 УК) ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.