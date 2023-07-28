Мужчина, служивший в ЧВК «Вагнер», похитил и избил 9-летнюю девочку под Тольятти

Телеграм-канал уточняет, что до отправки на спецоперацию Алексей сидел в колонии за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что у мужчины психическое заболевание. Сейчас по уголовной статье о похищении (126 УК) ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.