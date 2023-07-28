В Китае могли арестовать популярного художника из‑за эротической анимации с героинями Genshin Impact

Появляются сообщения, что полиция Китая арестовала популярного в твиттере 3D-художника Shirakami за создание анимированных роликов эротического характера. В основном тот использовал героинь ролевой экшен-игры Genshin Impact.
Последний пост в твиттере, на который подписаны более 560 тыс. пользователей, художник с никнеймом Shirakami выложил 12 декабря 2022 года. Портал Crazy for Anime Trivia (CFAT) со ссылкой на соцсети и китайские сайты пишет, что Shirakami могли арестовать в конце прошлого года.
Shirakami якобы обвинили в незаконном получении прибыли от иностранных ресурсов путем создания анимации для взрослых. По данным китайских силовиков, он получил прибыль в размере 1,83 млн юаней. Портал поделился снимками, которые, как утверждается, были сделаны из помещения, где работал Shirakami.
CFAT со ссылкой на некоторые источники отмечает, что Shirakami может сотрудничать с полицией, но выкладывать новую анимацию не сможет. В комментариях под последним постом художника поклонники поддерживают автора и гадают, что его ждет дальше.
«Может быть, [Shirakami дадут] всего год или два [тюрьмы]. Я слышал, что то же самое произошло и с другими 3D-аниматорами эротики в Китае и их выпустили через 2 года, теперь они делают „безопасную“ анимацию», — написал один из комментаторов.