В Китае могли арестовать популярного художника из‑за эротической анимации с героинями Genshin Impact

«Может быть, [Shirakami дадут] всего год или два [тюрьмы]. Я слышал, что то же самое произошло и с другими 3D-аниматорами эротики в Китае и их выпустили через 2 года, теперь они делают „безопасную“ анимацию», — написал один из комментаторов.