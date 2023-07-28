В Техасе эвакуировали завод Tesla из‑за сообщений о стрельбе

Завод Tesla в Техасе Gigafactory был полностью эвакуирован из‑за сообщений, что в здание проник стрелок и открыл огонь, пишет The Sun.
Рано утром 28 июля несколько сотрудников производства получили одно и то же электронное письмо, в котором утверждалось об «активном злоумышленнике» внутри Gigafactory. Они временно прекратили работу и стали искать укрытия в здании.
Местная полиция получила вызов и тут же отправилась на завод, а затем потребовала немедленно эвакуировать его. Правоохранители все обыскали, но никакого стрелка не нашли. Не обнаружилось и следов выстрелов.
«В процессе расчистки здания не было никаких выстрелов, жертв, ничего, что могло бы указывать на наличие стрелка», — заявили в пресс-службе департамента полиции округа Трэвис.
Полиция пока не выяснила, кто отправлял сообщения и был ли действительно на заводе стрелок. Пока самым серьезным последствием инцидента стали большие пробки на шоссе, у которого расположен Gigafactory.