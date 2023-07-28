Буккроссинг, ярмарка этичных брендов и мастер-классы на новом Eco Friendly Fest

А еще в программе — самые разные мастер-классы. На «Закладках» от Re:Books гости сделают коллажи с сухими цветами и растениями в формате закладок, проект «Благородный шкаф» поможет подарить новую жизнь старой одежде и аксессуарам, а вместе с платформой «Гриниум» можно будет построить домик для хранителей наших экосистем на мастер-классе «Отель для насекомых».