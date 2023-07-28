Буккроссинг, ярмарка этичных брендов и мастер-классы на новом Eco Friendly Fest

29 и 30 июля в городском пространстве «Хлебозавод № 9» пройдет новый Eco Friendly Fest. Организаторы мероприятия зовут жителей и гостей Москвы принять участие в экофрендли-инициативах и просто отлично провести время.
Уже по традиции на фестивале организуют буккроссинг, где гости смогут обменяться уже прочитанными книгами, и своп, в рамках которого можно поделиться уже ненужными вещами и подобрать новый летний образ.
На экомаркете будут представлены молодые этичные бренды, которые производят безопасную для экологии продукцию. А на выставке от художника Ивана Замеса — арт-объекты, посвященные альтернативным способам переработки мусора.
На фестивале можно будет сдать отходы, специальный пункт сбора от экоцентра «Сборка» примет мелкие фракции вторсырья для последующей переработки. Также мобильные пункты сбора поставит ООО «МСК-НТ». Тем, кто примет участие в сдаче вторсырья, Synergetic подарит бережную уходовую косметику.
Кроме того, «Сборка» представит экспозицию выездного музея переработки, которая познакомит гостей с цепочками переработки различных видов вторсырья, многоразовыми альтернативами «одноразовому мусору» и решениями для снижения вреда окружающей среде. А в пункте «МСК-НТ» пройдет эксперимент-перформанс «Сожми и закрути» о снижении объема пластиковой тары в контейнерах РСО.
Раздельному сбору мусора будет посвящен и экоквест от «Собиратора». Его участникам предстоит пройти три станции — «Ресурсы», «Сортировка» и «Вторая жизнь», а в награду они получат приятный приз от «Афиши Daily».
А еще в программе — самые разные мастер-классы. На «Закладках» от Re:Books гости сделают коллажи с сухими цветами и растениями в формате закладок, проект «Благородный шкаф» поможет подарить новую жизнь старой одежде и аксессуарам, а вместе с платформой «Гриниум» можно будет построить домик для хранителей наших экосистем на мастер-классе «Отель для насекомых».