Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра

Правительство Японии расширило список антироссийских санкций — на этот раз страна запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, транспорта с гибридными двигателями и покрышек для грузовых машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру.