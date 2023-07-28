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Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра

Виктория Шанина
Сегодня в 09:54

Правительство Японии расширило список антироссийских санкций — на этот раз страна запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, транспорта с гибридными двигателями и покрышек для грузовых машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру.

По его словам, ограничения вступят в силу 9 августа. Нисимура добавил, что Япония по-прежнему сотрудничает с международным сообществом и странами G7 в вопросах, касающихся строгого соблюдения санкций против России.

Всего в обновленном японском списке запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий 750 наименований. Запрещен, помимо прочего, вывоз шин для большегрузных автомобилей, изделий из керамики и стекла, асфальт, цемент, текстильные изделия, шерсть, хлопок.

Санкционный список Японии против российских юр- и физлиц затрагивает около 1000 человек и порядка 100 организаций.

Ранее экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра запретил Евросоюз. Также запретили ввозить в страну электромобили и гибриды. Мера вошла в 11-й пакет санкций.

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