Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра

Правительство Японии расширило список антироссийских санкций — на этот раз страна запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, транспорта с гибридными двигателями и покрышек для грузовых машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру.
По его словам, ограничения вступят в силу 9 августа. Нисимура добавил, что Япония по-прежнему сотрудничает с международным сообществом и странами G7 в вопросах, касающихся строгого соблюдения санкций против России.
Всего в обновленном японском списке запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий 750 наименований. Запрещен, помимо прочего, вывоз шин для большегрузных автомобилей, изделий из керамики и стекла, асфальт, цемент, текстильные изделия, шерсть, хлопок.
Санкционный список Японии против российских юр- и физлиц затрагивает около 1000 человек и порядка 100 организаций.