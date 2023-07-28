В возрасте 77 лет умер один из основателей The Eagles Рэнди Майснер. Об этом говорится в заявлении группы.
Музыкант скончался 26 июля в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
В последние годы басист пережил много болезней, а в 2016-м его жена Лана Рей случайно застрелилась и умерла. В то же время у Майснера диагностировали биполярное расстройство и серьезные проблемы с алкоголем.
В начале 1970-х Майснер вместе с Доном Хенли, Гленном Фраем и Берни Лидоном создал The Eagles — одну из самых популярных групп в истории. Бывший участник группы Дон Фелдер называл музыканта «самым милым человеком в музыкальном бизнесе».
«Рэнди был неотъемлемой частью The Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, что видно на примере его фирменной баллады „Take It to the Limit“», — говорится в заявлении музыкантов.
Эволюционировав от кантри к хард-року, The Eagles выпустили ряд хитовых синглов и альбомов, начиная с «Take It Easy» и заканчивая «Desperado», «Hotel California», «Life in the Fast Lane» и другими.