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«Она лучше во всем»: Илон Маск хочет оставить в твиттере только темную тему

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:25

Илон Маск собирается оставить только темную тему в оформлении твиттера, потому что она «лучше во всем». Когда именно пропадет светлая тема, он не уточнил.

У решения Маска нашлись противники. Они утверждают, что светлый текст на черном может быть труднее читать. Многие просят бизнесмена сохранить опцию светлого фона, даже если он переключится на темный режим по умолчанию для нового дизайна X (это новое название твиттера).

Сейчас в твиттере можно использовать светлый режим, «тусклую» подсветку с темно-синим и серым фоном и темную тему.

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