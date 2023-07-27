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ВМО назвала июль самым жарким месяцем в истории

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:58

Первые три недели июля были самым жарким трехнедельным периодом за всю историю наблюдений, сообщает Всемирная метеорологическая организация на своем сайте. Весь июль обещает стать самым жарким месяцем в истории.

«Если не считать мини-ледникового периода в ближайшие дни, июль 2023 года побьет рекорды по всем направлениям. <…> [Была зафиксирована] самая высокая температура океана для этого времени года», — заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Для обширных районов Северной Америки, Азии, Африки и Европы это лето стало жестоким, отметил он. «Для всей планеты это катастрофа. А для ученых однозначно — виноваты люди. Все это полностью соответствует предсказаниям и неоднократным предупреждениям. Единственный сюрприз — это скорость изменений», — сказал Гутерриш.

ВМО сообщает, что общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке (15,8 градуса).

В июле в Греции вспыхнули более 80 лесных пожаров на фоне аномальной жары и сильного ветра, который не позволяет обуздать стихию. Как минимум 30 тыс. жителей были эвакуированы в соседние безопасные регионы.

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