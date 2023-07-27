ВМО назвала июль самым жарким месяцем в истории

Для обширных районов Северной Америки, Азии, Африки и Европы это лето стало жестоким, отметил он. «Для всей планеты это катастрофа. А для ученых однозначно — виноваты люди. Все это полностью соответствует предсказаниям и неоднократным предупреждениям. Единственный сюрприз — это скорость изменений», — сказал Гутерриш.