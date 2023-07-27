Температура в Пекине бьет рекорды, и у жителей страны набрали моду фейскини — напоминающие балаклавы маски. Об этом сообщает The Guardian.
Температура воздуха поднимается выше 35 градусов, а поверхности земли — достигает 80 градусов в некоторых частях страны. «По сравнению с тем, что было до пандемии два или три года назад, этот год намного лучше. Объем продаж [фейскини]определенно сильно вырос в этом году», — рассказал газете работник магазина, где продаются фейскини.
Фейскини — маски на все лицо с отверстиями для глаз и носа и отдельными рукавами для защиты рук. Помимо них жители КНР носят с собой переносные вентиляторы, а также шляпы со встроенными вентиляторами.
«Меня больше всего беспокоят возможные кожные заболевания или появление солнечных пятен», — сказала 17-летняя студентка Ли Сюйан, которая вместе со своей матерью была в маске, покрывающей большую часть ее лица.
В июле в Греции вспыхнули более 80 лесных пожаров на фоне аномальной жары и сильного ветра, который не позволяет обуздать стихию. Как минимум 30 тыс. жителей были эвакуированы в соседние безопасные регионы.