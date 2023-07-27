Температура воздуха поднимается выше 35 градусов, а поверхности земли — достигает 80 градусов в некоторых частях страны. «По сравнению с тем, что было до пандемии два или три года назад, этот год намного лучше. Объем продаж [фейскини]определенно сильно вырос в этом году», — рассказал газете работник магазина, где продаются фейскини.