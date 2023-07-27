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В Сочи запретили кататься на электросамокатах в парках и на набережных

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:46

В Сочи ввели запрет на использование электросамокатов в парках, на набережных и в скверах, а также на пешеходной улице Навагинской. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский.

Комиссия по безопасности дорожного движения решила, что курорту требуется увеличить число зон, где нельзя кататься на электросамокатах. Там установят запрещающие знаки и будут проводить рейды с ГИБДД.

«С изменениями законодательства пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, а значит, ответственность должна быть соответствующая как у компаний проката, так и у их клиентов», — сказал мэр.

Он напомнил, что ранее власти Сочи уже запретили размещать пункты проката электросамокатов около образовательных и спортивных организаций. Рядом с этими объектами администрация города устанавливает искусственные неровности, по словам Копайгородского, «чтобы обезопасить наших детей».

«Межведомственную работу продолжаем, поручил в ближайшие две недели дополнительно обследовать потенциально опасные точки, оценить предложения горожан для принятия конкретных решений в микрорайонах», — добавил градоначальник.

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Алексей Копайгородский
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