В Сочи запретили кататься на электросамокатах в парках и на набережных

В Сочи ввели запрет на использование электросамокатов в парках, на набережных и в скверах, а также на пешеходной улице Навагинской. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский.
Комиссия по безопасности дорожного движения решила, что курорту требуется увеличить число зон, где нельзя кататься на электросамокатах. Там установят запрещающие знаки и будут проводить рейды с ГИБДД.
«С изменениями законодательства пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, а значит, ответственность должна быть соответствующая как у компаний проката, так и у их клиентов», — сказал мэр.
Он напомнил, что ранее власти Сочи уже запретили размещать пункты проката электросамокатов около образовательных и спортивных организаций. Рядом с этими объектами администрация города устанавливает искусственные неровности, по словам Копайгородского, «чтобы обезопасить наших детей».
«Межведомственную работу продолжаем, поручил в ближайшие две недели дополнительно обследовать потенциально опасные точки, оценить предложения горожан для принятия конкретных решений в микрорайонах», — добавил градоначальник.