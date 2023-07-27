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В WhatsApp появятся круглые видеосообщения, как в Telegram

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:53

В мессенджере WhatsApp появятся короткие круглые видеосообщения наподобие тех, что внедрил Telegram. Об этом сообщили в блоге компании.

Мгновенные видеосообщения начали уже появляться у отдельных пользователей. По обещаниям команды WhatsApp, в ближайшие недели новинка станет доступна всем остальным.

Максимальная продолжительность видео составит 60 секунд. Записывать ролики можно будет в режиме реального времени прямо в переписке.

«Мы считаем, что это отличный способ поделиться моментами из жизни и эмоциями: поздравить человека с днем рождения, посмеяться над его шуткой или сообщить хорошие новости», — заявили в компании.

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