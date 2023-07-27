«Пятерочка» в Петербурге перестала продавать алкоголь: у сети приостановили лицензию

У сети «Пятерочка» в Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на X5 Group. Это связано со «случаем трехлетней давности», добавили в компании.
«Тогда [три года назад] в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году», — пояснил представитель Х5. В компании не смогли сказать, когда лицензию возобновят, но там уже «применяют все меры».
По закону, приостановить действие лицензии можно на «срок, необходимый для устранения нарушений», но не больше полугода. При ее наличии можно продавать крепкий алкоголь: вино, водку, коньяк и прочие напитки.
С 27 июля алкоголь перестали продавать в 528 точках в Петербурге, пишет «Фонтанка». Читатель издания не смог купить спиртное в нескольких точках ретейлера. В начале июля сеть открыла 20-тысячный магазин на территории РФ — им стал объект в Петербурге площадью 300 квадратных метров в Кировском районе города.