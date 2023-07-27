В США семья уехала от цивилизации в кемпинг и погибла. Они учились выживать по роликам из ютуба

В начале июля в отдаленном кемпинге в Колорадо нашли частично мумифицированные тела членов семьи, желавших жить вдали от цивилизации. Об этом сообщает Associated Press.
По данным издания, разложившиеся останки 41-летней Кристины Вэнс, ее 42-летней сестры Ребеки Вэнс и 14-летнего сына Ребекки были обнаружены в Национальном лесу Ганнисон (в 14,5 километра от Огайо-Сити, штат Колорадо). Два тела нашли в палатке, еще одно обнаружил турист поодаль от кемпинга.
Полиция округа заявила, что, скорее всего, семья ушла в поход в июле 2022-го и, вероятно, умерла прошлой зимой. Официальная причина смерти не установлена, но полиция считает, что две женщины и подросток могли умереть от голода или низких температур. «В этом году зима была очень суровой, как и всегда. Но снега было больше, чем за последние несколько лет», — сказал следователь.
По его данным, у семьи было много литературы о выживании на природе, добыче пищи и тому подобном. Сводная сестра Вэнсов Джара утверждает, что у погибших не было опыта выживания, поэтому в поисках знаний они в основном полагались на видеоролики на ютубе.
По ее словам, советы по выживанию им также давала подруга, которая долгое время успешно живет вдали от цивилизации. Джара рассказала, что беспокоилась за родственников, и поэтому предлагала им воспользоваться ее фургоном и генератором, чтобы потренироваться жить в горах самостоятельно. Но они отказались от этого предложения.
Девушка добавила, что перед отъездом сестры отказались рассказать семье. По словам Джары, Ребекка стала недоверчивой, особенно во время пандемии коронавируса.
«Я не хочу, чтобы люди предполагали или думали, что они были сумасшедшими, потому что это не так. Если я могу обратиться к кому‑то, кто думает, что он может уйти далеко от цивилизации, посмотрев ютуб, я бы сказал им, чтобы они дважды подумали», — подчеркнула Джара.