В США семья уехала от цивилизации в кемпинг и погибла. Они учились выживать по роликам из ютуба

«Я не хочу, чтобы люди предполагали или думали, что они были сумасшедшими, потому что это не так. Если я могу обратиться к кому‑то, кто думает, что он может уйти далеко от цивилизации, посмотрев ютуб, я бы сказал им, чтобы они дважды подумали», — подчеркнула Джара.