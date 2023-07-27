29 июля в московском гастроквартале «Три вокзала. Депо» пройдет фестиваль, посвященный ответственному содержанию собак в большом городе. Он организован вместе с фондом «Твое собачье дело», рассказали «Афише Daily» представители площадки.
В программе — лекции и мастер-классы зоопсихологов о поведении собак, консультации и лекции ветеринаров, ответы на вопросы посетителей и маркет товаров для животных.
На площадке ветеринарного госпиталя Vetcity Clinic будут сессии «вопрос-ответ» с тремя врачами — терапевтом, стоматологом и анестезиологом. Клиника также проведет мастер-классы по чистке зубов и подбору шлеек, викторины про особенности здоровья собак, розыгрыш на свои услуги и мерч.
Груминг-салон PicassoGroom сделает питомцев на выставке неотразимыми, а сервис «Собака Гуляка» превратит их в настоящих художников. Сервис «Питомцы» во «ВКонтакте» вместе с фондом «Твое собачье дело» собрали плейлист, который успокаивает животных.
Главная цель феста — популяризация бережного и ответственного отношения к домашним животным и развитие догфрендли-культуры в целом. Мероприятие стартует в 11.00 и продлится до 21.00. Зарегистрироваться на ивент можно на «Афише».