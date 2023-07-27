На площадке ветеринарного госпиталя Vetcity Clinic будут сессии «вопрос-ответ» с тремя врачами — терапевтом, стоматологом и анестезиологом. Клиника также проведет мастер-классы по чистке зубов и подбору шлеек, викторины про особенности здоровья собак, розыгрыш на свои услуги и мерч.