Гроб, скейтборд или гладильная доска: с чем сравнивают лавки на станции метро «Каховская»

В 2019 году станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» закрыли на реконструкцию, а к 2021-му их уже интегрировали в Большую кольцевую линию. Со времени последних изменений прошло уже два года, но недавно пользователи соцсетей вдруг обратили внимание на скамейки, стоящие на платформе «Каховской». Прямоугольные деревянные лавки сужаются к одному краю, образуя странную форму.
В твиттере гадают, что напоминают эти сиденья
Большинство комментаторов усмотрели в дизайне скамеек гробы, и на почве этого родилась шутка, что эти лавки скорее предназначены для того, чтобы на них лежали, а не сидели. У пассажиров есть и другие ассоциации: например, кто‑то сравнивает сиденья на «Каховской» со скейтбордами и гладильными досками. Еще одно необычное сравнение — хирургический стол в операционной. К тому же экофрендли — из‑за деревянной поверхности.
Некоторые пользователи сети пытаются объяснить, почему скамейки установили именно в таком виде: «Это попытка оптимизировать дизайн. Сглаженная форма воспринимается периферийным зрением как прямоугольник, меньше шансов споткнуться», — пишет @zidanfoxdale. По его мнению, эти сиденья больше похожи на шевроны, чем на гробы.