Гроб, скейтборд или гладильная доска: с чем сравнивают лавки на станции метро «Каховская»

Большинство комментаторов усмотрели в дизайне скамеек гробы, и на почве этого родилась шутка, что эти лавки скорее предназначены для того, чтобы на них лежали, а не сидели. У пассажиров есть и другие ассоциации: например, кто‑то сравнивает сиденья на «Каховской» со скейтбордами и гладильными досками. Еще одно необычное сравнение — хирургический стол в операционной. К тому же экофрендли — из‑за деревянной поверхности.