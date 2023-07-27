Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, выступающими под нейтральным флагом

Украинские власти заявили о запрете своим спортсменам участвовать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами в середине апреля. В приказе Минспорта говорилось, что в случае нарушения спортивные федерации лишат статуса национальных. Чиновники министерства получили право отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские или белорусские атлеты.