Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, выступающими под нейтральным флагом

Министерство молодежи и спорта Украины позволило украинским спортсменам участвовать в турнирах, на которых россияне и белорусы выступают под нейтральными флагами. Об этом пишет РБК со ссылкой на приказ ведомства.
Запрет оставили лишь на участие в тех соревнованиях, где участвуют спортсмены, «представляющие Россию или Белоруссию под своими национальными флагами, используют собственную национальную символику или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к этим странам».
Украинские власти заявили о запрете своим спортсменам участвовать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами в середине апреля. В приказе Минспорта говорилось, что в случае нарушения спортивные федерации лишат статуса национальных. Чиновники министерства получили право отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские или белорусские атлеты.
Такой приказ появился после того, как МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям тех россиян и белорусов, которые не поддерживали активно военную операцию и не нарушали антидопинговый кодекс.