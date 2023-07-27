МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ объявлена в России в розыск по уголовной статье. Ее карточка появилась в базе розыска российского МВД. По какой именно статье обвиняют Аканэ, в карточке розыска не уточняется.
Следственный комитет считает Аканэ одной из ответственных за выдачу ордеров на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В мае Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале в связи с ордерами на арест Путина и Львовой-Беловой. Хану вменяют часть 2 статьи 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления); Айталу — по части 2 статьи 301 (заведомо незаконное заключение под стражу).
Их обоих также обвиняют по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).
В СК тогда сообщили, что Айтала был одним из трех судей, которые вынесли решение об аресте российских президента и детского омбудсмена. В отношении двух других — Томоко Аканэ и Серхио Годинеса — в тот момент велось расследование.
22 июня имя Айтала появилось в базе розыска МВД. Корреспондент «Коммерсанта» находил ориентировку на Айталу среди примерно десятка фотографий на стенде «Внимание, розыск!» у ОВД по району Свиблово.
Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.