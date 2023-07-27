VK планирует создать свой билетный сервис и встроить его в соцсеть

VK планирует создать свой билетный сервис и интегрировать его во «ВКонтакте». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, который рассказал, что сейчас компания работает над созданием билетной инфраструктуры и необходимых технологических сервисов.
VK разместила на сервисе hh.ru вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений. «Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране», — говорится в описании вакансий.
Вот что значится в списке задач и требований к кандидатам: «коммуникация с целевой аудиторией, культурными институциями и организаторами мероприятий», «знание и понимание сферы искусства: театров, музеев», а также «опыт реализации проектов в этой области».
Холдинг уже владеет концертными площадками VK Stadium и VK Gipsy, поэтому создание билетного оператора станет логичным решением, пишут «Ведомости». Ранее, в 2022 году, VK вела переговоры с «Кассир.ру» о покупке билетной платформы Radario.
В 2019-м Radario разрабатывала мини-приложение Tickets на базе VK Mini Apps. Сейчас его нет в каталоге интегрированных в соцсеть сервисов. Когда и почему сервис перестал функционировать, не уточняется.