VK планирует создать свой билетный сервис и встроить его в соцсеть

VK разместила на сервисе hh.ru вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений. «Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране», — говорится в описании вакансий.