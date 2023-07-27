Вышел трейлер документалки про женщин в хип-хопе

Netflix опубликовал трейлер документального мини-сериала «Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop». Его премьера состоится на стриминге 9 августа.
Создатели проекта пообещали показать «историю музыки, которая изменила мир, в широком социальном, расовом и политическом ландшафте и, что особенно важно, через женскую призму». Они также попытаются объяснить, как темнокожие женщины стали доминировать в чартах.
В ролике не показали самую продаваемую рэпершу Ники Минаж, из‑за чего ее поклонники серьезно возмутились. СМИ предполагают, что певица все же появится в сериале, но это не точно. Помимо нехватки Минаж, поклонники заметили отсутствие Лорин Хилл и Фокси Браун.
В четырех сериях расскажут как о пионерах жанра, так и на современных звездах. Куин Латифа, MC Sha-Rock, Роксана Шанте, Latto, Ра Дигга, Реми Ма, Coi Leray, Yo-Yo, Тиерра Уэк, Saweetie и другие расскажут о женском вкладе в жанр, которому в этом году исполняется 50 лет.