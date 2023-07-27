Вышел трейлер документалки про женщин в хип-хопе

В четырех сериях расскажут как о пионерах жанра, так и на современных звездах. Куин Латифа, MC Sha-Rock, Роксана Шанте, Latto, Ра Дигга, Реми Ма, Coi Leray, Yo-Yo, Тиерра Уэк, Saweetie и другие расскажут о женском вкладе в жанр, которому в этом году исполняется 50 лет.